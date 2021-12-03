Исследования показали, как люди становятся жертвами кибермошенников

Аналитики опросили более 10 тыс сотрудников фирм, из десяти стран Европы, включая Россию. Выяснилось, что 34 процента из них используют один и тот же пароль на нескольких платформах, 27 процентов забывают заблокировать свой ноутбук или компьютер, покидая рабочее место. Еще 24 процента опрошенных используют публичный Wi-Fi, 18 процентов хранят на столе заметку со своим паролем, а 11 процентов опрошенных оставляют документы с важными данными на видном месте.



Согласно данным исследования, из всех опрошенных около четверти становились жертвами мошенничества или фишинга.