Исследования показали, как люди становятся жертвами кибермошенников

Наука и технологии
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Исследования показали, как люди становятся жертвами кибермошенниковПо всему миру
Одной из основных причин, по которым люди могут становится жертвами мошенников, является использование одного и того же пароля на нескольких платформах. Об этом сообщают данные опроса Iron Mountain Incorporated.
Аналитики опросили более 10 тыс сотрудников фирм, из десяти стран Европы, включая Россию. Выяснилось, что 34 процента из них используют один и тот же пароль на нескольких платформах, 27 процентов забывают заблокировать свой ноутбук или компьютер, покидая рабочее место. Еще 24 процента опрошенных используют публичный Wi-Fi, 18 процентов хранят на столе заметку со своим паролем, а 11 процентов опрошенных оставляют документы с важными данными на видном месте.
Согласно данным исследования, из всех опрошенных около четверти становились жертвами мошенничества или фишинга.
Источник: Известия