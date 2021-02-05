Исследования раскрыли пользу мата, скуки и нарушения правил

В материале отмечается, что бранная речь может помочь людям стать ближе и избежать фрустрации. Помимо прочего, исследования показали, что мат позволяет легче переносить боль, увеличивает выносливость, а также помогает водителям справляться с агрессивным поведением во время езды.

”Скука подталкивает нас искать смысл, который может стимулировать творчество. Одно исследование показало, что намеренное утомление людей просмотром скучных видеороликов (например, когда кто-то развешивает белье) значительно улучшает выполнение последующих творческих задач”, - отметил Стивенс.

Что касается пользы нарушения правил, то здесь речь идет лишь о незначительных социальных нарушениях, которые позволяют человеку “выйти за рамки условностей и пойти навстречу подлинному человеческому теплу и общению”. К примеру, в рамках одного исследования один студент подсел к пожилой женщину в пустом общественном транспорте, тогда как второй, сидя в машине, спустил окна и начал громко петь. Эти эксперименты закончились хорошо - женщина обрадовалась компании, а прохожие люди запели вместе с водителем.