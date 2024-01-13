Исследования с помощью ИИ опровергли уникальность отпечатков пальцев

По словам учёных, ИИ считывает отпечатки пальцев и определяет с точностью 75-90%, принадлежат ли отпечатки с разных пальцев одному и тому же человеку. ИИ определяет отпечатки иначе, чем это принято делать при нынешних методах. Команда пришла к выводу, что ИИ идентифицировал новые паттерны в гребнях центров отпечатков пальцев, которые не были замечены ранее.

И если сейчас при дактилоскопии отпечатки разных пальцев, найденные в разных местах, не получается отнести к одному человеку, то ИИ сможет это сделать. И это будет революцией в биометрии.