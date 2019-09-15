Исследования выявили самые опасные для вождения песни

В ходе исследования было установлено, что тяжелая и громкая музыка вызывает желание у водителей в два раза чаще перестраиваться и ехать на восемь км/ч быстрее. Сообщается, что речь идет о композициях с ритмом около 120 бит в минуту и выше. “Эти данные могут быть использованы при подготовке водителей и операторов транспортных систем, что позволит уменьшить риск дорожных происшествий”, – отметили специалисты Южно-Китайского университета.

Наиболее опасной песней в дороге назвали композицию рок-группы Green Day-American Idiot, а вот Stairway to Heaven группы Led Zeppelin, на удивление, безопасна для прослушивания за рулем.