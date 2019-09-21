Исследования выявили влияние пола на реакцию в условиях природных катаклизмов

В ходе исследования специалисты проанализировали подробные интервью с 33 женщинами и 10 мужчинами, которые были свидетелями торнадо и взрыва компании по производству удобрений. ”Мы обнаружили, что существует множество барьеров, которые ставят женщин в невыгодное положение в случае бедствия, оставляя их позади, когда дело доходит до принятия решений”, - рассказала докторант факультета социологии и научный сотрудник в Центре природных угроз Мелисса Вильярреал.

Полученные данные выявили, что женщины, как правило, имеют повышенное восприятие риска, поэтому чаще не воспринимаются всерьез. Мужчины, в свою очередь, сосредоточены на финансах и занимают руководящую роль в сообществе во время природных катаклизмов.