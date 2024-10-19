Исследователь: планы Маска по заселению Марса «уничтожат планету»

Коутс прокомментировал заявление Маска, сделанное им после успешного возвращения в автоматическом режиме ракеты-носителя Super Heavy и её эффективный захват роботизированным манипулятором Mehazilla. Это произошло 13 октября, и в тот же день Маск заявил, что SpaceX совершила «свой самый большой прорыв на сегодняшний день». Также Маск заявил, что примерно через 30 лет на Марсе появится город с населением не менее 1 млн человек.

Благодаря успехам SpaceX появляется надежда на ускорение и удешевление полётов по доставке грузов и первых колонистов на Марс. Однако Коутс настроен категорично по отношению к позиции Маска, так как видит угрозу поиску марсианской жизни в появлении людей на Красной планете. Учёный уверен, что нужно заниматься не попытками заселить людей на Марс, тем более что это можно сделать в весьма короткое временное окно раз в 26 месяцев, а роботизированной разведкой для поиска микробной жизни.

Исследователь входит в команду NASA по разработке передового марсохода Rosalind Franklin. Аппарат доложен отправиться к Марсу в поисках микробной инопланетной жизни. А если планы Маска будут осуществлены, люди засорят биологию планеты своим биоматериалом.

«Переносить жизнь с Земли на Марс — последнее, что нужно делать. Роботизированная разведка — вот что нужно делать», — заявил учёный в ходе выступления.