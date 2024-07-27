Исследователи ИИ научат робособак реагировать на будущих хозяев

Как сообщил один из основоположников этого направления, профессор Кастури Джаяраджа из Колледжа вычислительной техники, входящего в NJIT, робособаки могут быть участниками реабилитации людей с различными заболеваниями, а также станут подспорьем в терапии и борьбе с одиночеством среди пожилых людей. По словам учёного, робособак можно сделать «живыми», адаптировав для взаимодействия с ними носимые сенсорные устройства, способные определять физиологические и эмоциональные стимулы, присущие личности и чертам характера человека, учитывая различные состояния, например, интроверсию или переходные состояния, включая боль и уровень комфорта.

Для этого необходимо создать «краевой интеллект» — модель ИИ для взаимодействия робособак с их владельцами, при котором используется сочетание машинного обучения и вычислений с социальным фактором. Это «сплав» из сенсоров, встроенных в роботов, таких как датчики движения, распознавания лица и эмоций с носимыми гаджетами, используемыми для получения данных о состоянии пользователя, таких как мозговая активность и микровыражение лица, в том числе для получения аудиоданных.

«Краевой интеллект» лёг в основу разработок «социально-помогающей модели собаки-робота Unitree Go2, которая будет динамически адаптировать своё поведение и характер взаимодействия в зависимости от характеристик людей, с которыми она взаимодействует».

Робот будет узнавать хозяина и подстраиваться под особенности его поведения и характера. Что и делает разработку наиболее ценной для медицины и других социальных отраслей.