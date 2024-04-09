Исследователи использовали ИИ для поиска новых антибиотиков

Исследование, проведенное учеными, демонстрирует, как машинное обучение может помочь отобрать соединения, способные уничтожить инертные бактерии. Это открытие призвано помочь преодолеть кризис резистентности к антибиотикам, объявленный Всемирной организацией здравоохранения одной из главных глобальных угроз общественному здоровью.

Исследователи из лаборатории Джеймса Коллинза использовали ИИ для ускорения процесса поиска антибиотиков среди уже известных лекарственных соединений. Благодаря способности ИИ проводить высокопроизводительное скринингование, они за один уик-энд смогли выявить соединение под названием semapimod.

Semapimod, который обычно применяется при болезни Крона, оказался эффективен против таких бактерий, как Escherichia coli и Acinetobacter baumannii. Кроме того, semapimod способен нарушать мембраны «грамотрицательных» бактерий, что делает его ценным открытием для медицины.