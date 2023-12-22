Исследователи компании Tinkoff разработали новый алгоритм обучения ИИ

Исследователи компании Tinkoff разработали новый алгоритм обучения ИИКоторый позволит сократить технологический разрыв
Российские исследователи разработали эффективный алгоритм обучения нейросетей
Учёные из лаборатории Tinkoff Research разработали инновационный алгоритм для обучения искусственного интеллекта (ИИ) и превзошли текущий эталонный метод. Их метод, получивший название ReBRAC, оказался в полтора раза эффективнее в тестированиях на робототехнических симуляторах. Это означает, что ИИ обучается в четыре раза быстрее и с 40% лучшей производительностью по сравнению с существующими алгоритмами.
Эксперты утверждают, что ReBRAC решает проблему медленного адаптирования искусственного интеллекта к новым условиям, обеспечивая лучшую подготовку к изменениям. Этот алгоритм позволяет ИИ учиться на ходу и более успешно адаптироваться, что особенно важно, например, при переходе робота с одного покрытия на другое.
В Tinkoff Research утверждают, что такие разработки российских учёных способствуют сокращению технологического и цифрового разрыва между странами. Эффективные алгоритмы требуют меньше вычислительных ресурсов, что делает возможным создание передовых технологий в странах с ограниченными вычислительными мощностями.
На международной конференции по машинному обучению, NeurIPS, учёные представили не только алгоритм ReBRAC, но и две открытые библиотеки в области офлайн-обучения с подкреплением (Offline RL, ORL), что облегчит работу специалистов по ИИ, позволяя избежать повторного воспроизведения результатов научных работ.