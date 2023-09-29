Исследователи «Лаборатории Касперского» научили нейросеть спать

Учёные из «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть, которая способна проводить анализ своих дневных решений во время сна. Это означает, что после активной работы в течение дня, нейросеть может пересмотреть свои решения и дополнительно проанализировать информацию.

Руководитель проекта Андрей Лаврентьев пояснил, что в ходе рабочего дня нейросеть иногда вынуждена принимать быстрые решения, которые не всегда являются наилучшими из-за ограниченного времени. Во сне же она может вернуться к этим решениям, обработать больше информации и, возможно, прийти к более оптимальным выводам. Таким образом, нейросеть «учится» на своих дневных опытах и применяет их в будущем.

Этот подход, известный как спайковые сети, предоставляет новые возможности для создания искусственного интеллекта, который может обрабатывать события, иметь элементы памяти и внимания. Это открывает широкие перспективы для развития самообучающихся нейронных сетей и будущих технологий искусственного интеллекта.