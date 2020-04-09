Исследователи назвали преимущества онлайн-обучения перед традиционным

Так, по словам специалистов из НИУ ВШЭ и их коллег из США, эффективность дистанционного обучения находится на одном уровне с более привычными большинству очными занятиями. При этом, что интересно, онлайн-метод позволяет обучить за раз на 15-18% больше студентов. Таким образом, удаленное обучение не только не отстает от очного, но местами даже является более эффективным, если речь идет о возможности обучить большее количество людей за раз.

”Мы показали, что качественные онлайн-курсы больше не могут считаться второсортным способом обучения. Их эффективность оказалась не ниже, чем у традиционных методов обучения”, — рассказал ведущий автор исследования Игорь Чириков.