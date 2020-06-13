Исследователи обнаружили способность бактерии в китайских солениях предотвращать кариес

В своей работе исследователи обнаружили способность штамма Lactobacilli в сычуаньских соленьях уменьшать количество анаэробных бактерий рода стрептококков, которые обычно располагаются в полости рта человека в виде зубного налета, что и способствует появлению кариеса. В ходе исследования профессор Ариэль Кушмаро при поддержке китайский экспертов, проанализировал порядка 14 различных типов маринадов из Китая. Так, в них было выявлено 54 различных штамма лактобацилл, один из которых способен существенно уменьшать кариес.

Кроме того, согласно данным исследователей, данная бактерия может быть использована в качестве пробиотика при заболеваниях полости рта.