Исследователи обнаружили в поиске «Яндекса» наибольшее количество сайтов с теорией заговора

Отмечается, что была проанализирована выдача в «Яндексе», Google, Bing, Yahoo! и DuckDuckGo «ходовых» конспирологических терминов: «плоская Земля», «11 сентября», «Qanon», «иллюминаты», «Джордж Сорос» и «новый мировой порядок».

Меньше всего подобных ресурсов выдал Google, часть ссылок поисковик скрывал. На Yahoo! исследователи нашли больше половины подобных сайтов, на Bing и DuckDuckGo — меньше половины. Самым «богатым» на выдачу откровенно конспирологических сайтов оказался «Яндекс», на нём исследователи нашли три четверти таких ссылок.

Исследователи подчеркнули, что отчасти результаты зависят от типа источника. Google выдавал в основном ссылки на научные материалы и сайты, подозрительные ресурсы скрывались. «Яндекс» большую часть информации получал из соцсетей — на них популярны теории заговора различного толка.