Исследователи рассказали, как не заразиться COVID-19 в автомобиле

С помощью датчиков мониторинга концентрации частиц загрязнения специалисты изучили, сколько частиц фиксируется в разных условиях в транспортном средстве. Помимо прочего была оценена и доза воздействия в разных условиях настройки вентиляции, будь то открытое окно или кондиционер.

В результате было установлено, что самым эффективным способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией во время поездки в автомобиле является поддержание непрерывного поступления свежего воздуха с помощью открытого окна, а также носка защитной маски. В то же время, у такого метода есть свой минус — увеличение влияния токсичных частиц загрязненного воздуха на пассажиров. В этой связи оптимальным вариантом будет закрыть окна, включив кондиционер.