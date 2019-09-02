Исследователи рассказали, кто из российских граждан чаще всего не выплачивает кредит

Так, в результате опроса стало известно, в общей сложности с затруднениями при выплате кредита сталкивались люди, имеющие рабочие профессии — это около 22% ото всех опрошенных. Также с проблемами при выплате долгов по кредитам имели дело люди с невысоким доходом (около 24% от числа опрошенных) и граждане в возрастной группе 35-44 лет (около 23%). Что важно, число респондентов, столкнувшихся с проблемами при погашении кредита, за последний год не изменилось. Так, порядка 16% опрошенных самолично сталкивались с подобного рода сложностями, у 18% опрошенных с такими проблемами столкнулись знакомые, а 24% отметили, что проблемы с возвратом кредита возникли у их родственников.

”Наблюдаемое уменьшение доли тех, кто при сложностях с выплатой кредита обратится за помощью к родственникам и друзьям, происходит за счет увеличения числа тех, кто не знает, куда обратиться в такой ситуации. Это связано во многом со снижением благосостояния населения, при котором сокращается и возможность привлечения средств от ближайшего социального окружения”, — рассказал руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.