Исследователи разрушили популярный миф о безопасности iPhone в сравнении с Android-смартфонами

Исследователи разрушили популярный миф о безопасности iPhone в сравнении с Android-смартфонамиУдар пришёл откуда не ждали
Но, внезапно, свежее исследование учёных из Оксфордского университета показало, что это всё не более чем миф. Оказалось, что приложения для iPhone нарушают конфиденциальность пользователей так же часто, как и приложения для Android.
Об этом говорится в научной статье под названием «Действительно ли iPhone лучше для конфиденциальности?».
В целом, мы обнаружили, что ни одна из платформ не является явно лучше другой в плане конфиденциальности по всем изученным параметрам <...> Хотя утверждается, что выбор архитектуры смартфона может защитить безопасность личных данных пользователя, в нашем анализе не выявлено явного победителя между iOS и Android. Обмен данными в целях отслеживания был распространен на обеих платформах.
Стоит, правда, отметить, что исследование проводилось ещё в апреле с использованием iOS 14.5. Но учитывая, что уже в ней Apple внедрила обязательный отказ от отслеживания и ярлыки конфиденциальности приложений на iPhone, работу учёных следует считать вполне актуальной.
На момент написания материала, Apple никак не прокомментировала результаты исследования.