Исследователи разрушили популярный миф о безопасности iPhone в сравнении с Android-смартфонами

Но, внезапно, свежее исследование учёных из Оксфордского университета показало, что это всё не более чем миф. Оказалось, что приложения для iPhone нарушают конфиденциальность пользователей так же часто, как и приложения для Android.

Об этом говорится в научной статье под названием «Действительно ли iPhone лучше для конфиденциальности?».