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Исследователи разрушили популярный миф о безопасности iPhone в сравнении с Android-смартфонами

Удар пришёл откуда не ждали
Так уж сложилось, что iPhone принято считать устройством, которое лучше справляется с защитой данных пользователей, чем Android-смартфоны. Не последнюю роль в этом играет iOS 14 с её обновлёнными правилами конфиденциальности.
Исследователи разрушили популярный миф о безопасности iPhone в сравнении с Android-смартфонами

Но, внезапно, свежее исследование учёных из Оксфордского университета показало, что это всё не более чем миф. Оказалось, что приложения для iPhone нарушают конфиденциальность пользователей так же часто, как и приложения для Android.

Об этом говорится в научной статье под названием «Действительно ли iPhone лучше для конфиденциальности?».

В целом, мы обнаружили, что ни одна из платформ не является явно лучше другой в плане конфиденциальности по всем изученным параметрам <...> Хотя утверждается, что выбор архитектуры смартфона может защитить безопасность личных данных пользователя, в нашем анализе не выявлено явного победителя между iOS и Android. Обмен данными в целях отслеживания был распространен на обеих платформах.

Учёные из Оксфордского университета

Стоит, правда, отметить, что исследование проводилось ещё в апреле с использованием iOS 14.5. Но учитывая, что уже в ней Apple внедрила обязательный отказ от отслеживания и ярлыки конфиденциальности приложений на iPhone, работу учёных следует считать вполне актуальной.

На момент написания материала, Apple никак не прокомментировала результаты исследования.