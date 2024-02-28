Исследователи создали эмулятор на ИИ для быстрого прогноза погоды в космосе

Эмулятор SMRAI2, созданный командой ученых, в миллионы раз быстрее физически основанных симуляций и учитывает сезонные эффекты. Ранее использовавшиеся медленные симуляции требовали целый суперкомпьютер для работы.

Прогнозирование космических бурь важно из-за их воздействия на сигналы спутников, GPS, коммуникации и электросети, а также для здоровья астронавтов и пассажиров самолетов. Ускоренный эмулятор позволяет получать результаты, сравнимые с физическими симуляциями, используя всего лишь ноутбук.

Эмулятор применяет метод машинного обучения, позволяя предсказывать авроральные течения более быстро и с меньшими вычислительными ресурсами. Это облегчит прогнозирование космических условий и подготовку к возможным проблемам со связью и спутниками. Ученые также планируют использовать эмулятор в прогнозах ансамблей космической погоды и улучшить точность прогнозов с помощью совмещения данных наблюдений и модельных выводов.