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Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 23:11
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Исследователи создали эмулятор на ИИ для быстрого прогноза погоды в космосе

Используя ноутбук
Исследователи представили новый эмулятор, основанный на машинном обучении, который предсказывает авроральные течения на основе солнечных ветров.
Исследователи создали эмулятор на ИИ для быстрого прогноза погоды в космосе

© Ferra.ru

Эмулятор SMRAI2, созданный командой ученых, в миллионы раз быстрее физически основанных симуляций и учитывает сезонные эффекты. Ранее использовавшиеся медленные симуляции требовали целый суперкомпьютер для работы.

Прогнозирование космических бурь важно из-за их воздействия на сигналы спутников, GPS, коммуникации и электросети, а также для здоровья астронавтов и пассажиров самолетов. Ускоренный эмулятор позволяет получать результаты, сравнимые с физическими симуляциями, используя всего лишь ноутбук.

Эмулятор применяет метод машинного обучения, позволяя предсказывать авроральные течения более быстро и с меньшими вычислительными ресурсами. Это облегчит прогнозирование космических условий и подготовку к возможным проблемам со связью и спутниками. Ученые также планируют использовать эмулятор в прогнозах ансамблей космической погоды и улучшить точность прогнозов с помощью совмещения данных наблюдений и модельных выводов.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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