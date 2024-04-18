Исследователи улучшили распознавание жестов в бионических протезах

Этот метод позволяет извлекать признаки амплитуды из сигналов ЭМГ для представления интенсивности сокращения мышц во времени. Абсолютные значения различий интенсивности между каналами затем объединяются с исходными данными, что позволяет симулировать увеличение размерности данных. Это использует неявную координацию между мышцами во время движения.

Исследователи продемонстрировали, что их метод улучшает точность распознавания жестов при использовании сигналов ЭМГ. Даже если количество физических каналов сигнала ограничено, этот подход повышает точность распознавания, так как не зависит исключительно от количества данных, полученных непосредственно сенсором.

Кроме того, исследователи ввели метрику разделимости признаков (SFV), которая может предсказывать эффект классификации до ее выполнения и подтверждать эффективность стратегии увеличения размерности данных виртуально.