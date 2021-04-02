Исследователи выяснили, что молодые люди справляются с удаленкой хуже взрослых

Об этом, ссылаясь на исследование, сообщает издание Fast Company. В рамках этой работы специалисты пришли к выводу, что представители разных поколения приспосабливались к удаленной работе с разными темпами. Особенно очевидно это при сопоставлении людей в возрасте от 25 до 40 лет и так называемого поколения X в возрасте от 41 до 56 лет.

Выяснилось, что за 12 месяцев на удаленной работы представители поколения X стали более уверенными в общении. Это было заметно как в навыках разрешения конфликтных ситуаций, так и в выстраивании доверительных отношений. В то же время, молодежь в этом исследовании получила худшие результаты - миллениалы не только медленнее приспосабливаются к удаленке, но и меньше доверяют своим коллегам.