Исследователи выяснили, что мудрые люди реже страдают от одиночества

В научной работе участвовали 147 человек, которые предоставили специалистам записи электроэнцефалограммы. Помимо прочего они также прошли опрос, в котором необходимо было оценить степень своего одиночества и мудрости. Впоследствии им предложили также пройти когнитивный тест, в рамках которого необходимо было определить лица с разными эмоциями, начиная от позитивных, заканчивая угрожающими.

Выяснилось, что люди, которые считают себя одинокими чаще всего обращали внимание на сердитые лица, а их когнитивные процессы в области мозгового узла, в котором происходит сбор и обработка внутренней и внешней информации, замедлялись. В то же время, мудрые люди, напротив, больше отвлекались на счастливые, что ускоряло когнитивные процессы в вышеназванной области.

”Это исследование показывает, что обратная связь между одиночеством и мудростью, которую мы обнаружили в наших предыдущих клинических исследованиях, по крайней мере частично встроена в нейробиологию, а не является просто результатом субъективных предубеждений”, — поделилась мнением нейропсихиатр Дилип Йесте из Калифорнийского университета в США.