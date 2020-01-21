Исследователи выяснили, что утконосы вымрут в ближайшие годы

Соответствующее исследование провели биологи из Университета Нового Южного Уэльса — именно они отметили тот факт, что уже в ближайшие 50 лет, при наихудшем варианте, количество утконосов в естественных условиях снизится на 73%. При этом важно понимать, что на данный момент все попытки их искусственного разведения так или иначе заканчиваются неудачей.

По мнению ученых, власти Австралии обязаны в самые кратчайшие сроки включить утконоса в списки охраняемых видов, а также всерьез заняться восстановлением их колоний в естественных условиях.