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Исследователи выяснили, что утконосы вымрут в ближайшие годы
В связи с чем предложили властям Австралии заняться вопросом их выживания всерьез
В популярном научном журнале Biological Conservation была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученые предрекли утконосам почти полное вымирание уже к 2070 году.
Соответствующее исследование провели биологи из Университета Нового Южного Уэльса — именно они отметили тот факт, что уже в ближайшие 50 лет, при наихудшем варианте, количество утконосов в естественных условиях снизится на 73%. При этом важно понимать, что на данный момент все попытки их искусственного разведения так или иначе заканчиваются неудачей.
По мнению ученых, власти Австралии обязаны в самые кратчайшие сроки включить утконоса в списки охраняемых видов, а также всерьез заняться восстановлением их колоний в естественных условиях.