Исследователи выяснили главный фактор успешности продукта на рынке

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Как выяснилось, высокие рейтинги в сервисах с отзывами не являются гарантией успешности продукта или услуги на рынке. Главным фактором является эмоциональность людей в отзывах. Например отзыв “этот фильм хороший” не содержит эмоционального окраса, по словам исследователей. В то же время, рецензия “Я люблю эту книгу, и мне грустно за каждого человека, еще не прочитавшего ее” содержит в себе много эмоций, а значит она может претендовать на финансовый успех.

Ученые отметили, что в рекомендательных сервисах сейчас можно встретить большое количество отзывов с максимально высокими оценками. В этой связи рейтинг продукта, который базируется на эмоциональной составляющей, может отражать искреннее мнение покупателей.