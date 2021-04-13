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Наука и технологии
Сегодня в 09:55

Исследователи выяснили главный фактор успешности продукта на рынке

Оказалось, большое количество положительных отзывов не играет решающей роли
Американские исследователи из Северо-Западного университета выяснили главный фактор успешности продукта на рынке. Для этого они проанализировали рецензии клиентов и показатели продаж 1,6 млн книг, 2,4 тыс. фильмов, 1 тыс. ресторанов и рекламу Супербоула за два года.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature. Как выяснилось, высокие рейтинги в сервисах с отзывами не являются гарантией успешности продукта или услуги на рынке. Главным фактором является эмоциональность людей в отзывах. Например отзыв “этот фильм хороший” не содержит эмоционального окраса, по словам исследователей. В то же время, рецензия “Я люблю эту книгу, и мне грустно за каждого человека, еще не прочитавшего ее” содержит в себе много эмоций, а значит она может претендовать на финансовый успех.

Ученые отметили, что в рекомендательных сервисах сейчас можно встретить большое количество отзывов с максимально высокими оценками. В этой связи рейтинг продукта, который базируется на эмоциональной составляющей, может отражать искреннее мнение покупателей.