Исследователи выявили моду на отказ от декоративной косметики среди женщин

Раньше у женщин были большие запасы косметики, которой они пользовались ежедневно. Но сейчас они чувствуют себя более уверенно, когда их кожа находится в хорошем состоянии и не нуждается в искусственном улучшении. Здоровая кожа ведет к более счастливому психическому состоянию. Одной причиной беспокойства становится меньше.