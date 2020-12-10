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Исследователи выявили моду на отказ от декоративной косметики среди женщин
Не обошлось без влияния пандемии COVID-19
Компания Foreo провела исследование, результаты которого оказались достаточно удивительными. Более половины женщин отказались от декоративной косметики, оставив лишь уход за кожей лица.
Опрос был проведён среди более 2 тыс девушек и только 40% из них заявили, что продолжают использовать косметику в прежнем режиме, передаёт Daily Storm. Специалисты предполагают, что частично это связано с отсутствием личных встреч из-за пандемии COVID-19. А значит, как только эпидемия пойдёт на спад, может произойти частичное возвращение использования косметики к «доковидным» показателям.
Раньше у женщин были большие запасы косметики, которой они пользовались ежедневно. Но сейчас они чувствуют себя более уверенно, когда их кожа находится в хорошем состоянии и не нуждается в искусственном улучшении. Здоровая кожа ведет к более счастливому психическому состоянию. Одной причиной беспокойства становится меньше.