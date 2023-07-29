Исследовательница из России выяснила, готовы ли юристы доверять виртуальным свидетелям

Заместитель директора Юридического института Южно-Уральского государственного университета по международной деятельности Елизавета Громова совместно с бразильскими коллегами выяснила, насколько специалисты в области права доверяют подлинности свидетеля во время виртуальных слушаний. Работа ученых опубликована в International Journal of Law and Information Technologies.

Внимание к виртуальным слушаниям выросло еще в середине 2010-х. Однако значительную популярность слушания-видеоконференции обрели с 2020 года. Так с марта 2020 года по середину мая 2022 года Американская Арбитражная ассоциация (AAA-ICDR) провела 11372467 дел в виртуальном режиме.

В исследовании приняли участие 112 респондентов в возрасте от 22 до 75 лет, более половины из которых были мужчинами. Более 60% выразили явную обеспокоенность тем, что сам факт проведения слушаний в режиме видеоконференции может стимулировать злоумышленников и способствовать фальсификации свидетеля. Около 30% согласились, что фальсификации возможны, но не считают, что видеоконференции могут повлечь негативные вмешательства, которых не смогли бы предотвратить профессионалы. 9,1% опрошенных и вовсе не испытывают опасений в данном вопросе.

Контент-анализ позволил ученым выявить механизмы, которые позволяет повысить доверие к слушаниям-видеоконференциям. В числе предлагаемых решений — механизмы контроля над цифровыми камерами, биометрия, методики перекрестного допроса.