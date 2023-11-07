Истинный патриотизм: «китайский Google» отдал предпочтение ИИ-процессорам Huawei, а не NVIDIA

Этот ход является отражением усилий Китая по снижению зависимости от зарубежных технологий и поддержке отечественного производителя.

Baidu, ведущий разработчик ИИ в Китае, разместил заказ на 1600 чипов Ascend AI от Huawei для 200 серверов, что является значительным шагом в свете новых ограничений, введенных США в октябре, касающихся экспорта чипов и оборудования для их производства в Китай.

Эти процессоры, разработанные как альтернатива A100 от NVIDIA, хоть и уступают по производительности, являются наиболее продвинутым внутренним вариантом, доступным в Китае.

Сделка на сумму примерно $61,83 млн подчеркивает стремление китайских компаний к самодостаточности в ключевых технологических секторах. Huawei уже поставил более 60% заказа, и планируется полная поставка к концу года.