Истребитель F-16 врезался в базу ВВС Нидерландов

Сообщается, что сам инцидент случился в рамках утреннего полёта. Lenta.ru пишет, что пилоту всё же удалось катапультироваться до непосредственно момента крушения. Это, вероятно, позволило ему выжить, хоть и в целом о его состоянии ничего неизвестно.

Отметим, что прямо сейчас на месте падения истребителя работают экстренные службы. В том числе пожарные, использующие огнетушители, чтобы предотвратить взрыв топлива.

По словам очевидцев события, они видел лишь то, как самолёт катился по взлётно-посадочной полосе. После этого они заметили лишь само экстренное катапультирование пилота.