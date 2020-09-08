Истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком сбили в небе над Ливией

Также он добавил, что катапультирование произошло на высоте 700 метров, при этом военный самолет упал на расстоянии в примерно 200-300 метров от него. Ближе к концу ролика видно, как за летчиком прилетает вертолет Ми-24.

Что интересно, на видео отреагировал Telegram-канал “Военный обозреватель”. Специалисты онлайн-издания написали, что страну, в которой происходит действие, можно понять по характерной окраске вертолета.