Истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком сбили в небе над Ливией
На кадрах, автором которых является сам летчик сбитого самолета, видно, как рядом с пилотом на земле лежит бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура. В свою очередь автор ролика также комментирует то, что происходит вокруг него:
Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома, на дальности 70 меня сбили. Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни <...> Джипов пока не видно со врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле.
Также он добавил, что катапультирование произошло на высоте 700 метров, при этом военный самолет упал на расстоянии в примерно 200-300 метров от него. Ближе к концу ролика видно, как за летчиком прилетает вертолет Ми-24.
Что интересно, на видео отреагировал Telegram-канал “Военный обозреватель”. Специалисты онлайн-издания написали, что страну, в которой происходит действие, можно понять по характерной окраске вертолета.