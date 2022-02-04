США защитили свои военные истребители от поломок при ударе молнией

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США защитили свои военные истребители от поломок при ударе молниейГенерирующей топливном баке инертные газы
Американские истребители F-35A Lightning II получат возможность летать даже во время грозы. Это будет допустимо после оснащения всего парка этих самолётов модернизированной топливной системой OBIGGS — Onboard Inert Gas Generation System.
Система будет защищать самолёт во время грозы с помощью генерирования инертных газов, заполняющих пустоту в топливных баках и снижающих концентрацию легковоспламеняющихся соединений. Это позволит снизить риск взрыва в случае удара молнии.
Отмечается, что в 2020 году был принят запрет полётов F-35 в радиусе 25 морских миль от грозы. Запрет продлится до 2025 года — к этому времени самолёты должны быть оснащены новой топливной системой. С ноября 2020 года OBIGGS устанавливают на новые F-35A, но поставить её необходимо и на строевые самолёты.
Источник: The Drive