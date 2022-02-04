США защитили свои военные истребители от поломок при ударе молнией

Система будет защищать самолёт во время грозы с помощью генерирования инертных газов, заполняющих пустоту в топливных баках и снижающих концентрацию легковоспламеняющихся соединений. Это позволит снизить риск взрыва в случае удара молнии.

Отмечается, что в 2020 году был принят запрет полётов F-35 в радиусе 25 морских миль от грозы. Запрет продлится до 2025 года — к этому времени самолёты должны быть оснащены новой топливной системой. С ноября 2020 года OBIGGS устанавливают на новые F-35A, но поставить её необходимо и на строевые самолёты.