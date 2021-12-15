Наука и технологии
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Истребители Су-57 оснастят таким же соплом, как и беспилотники «Охотник»Это будет развитием самолётов
Заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов прокомментировал выкатку первого лётного образца беспилотника С-70 «Охотник».
По его словам, истребитель пятого поколения Су-57 получит важную деталь от «Охотника» — плоское сопло. По мнению Попова, это сделают потому, что в будущем Су-57 оснастят новыми двигателями, чтобы истребитель использовал форсированные режимы. Для этого ему понадобится сопло, которое будет менять конфигурацию.
«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нём стоять», — подчеркнул Попов, говоря о плоском сопле беспилотника.
Источник: TASS