Истребители Су-57 оснастят таким же соплом, как и беспилотники «Охотник»

По его словам, истребитель пятого поколения Су-57 получит важную деталь от «Охотника» — плоское сопло. По мнению Попова, это сделают потому, что в будущем Су-57 оснастят новыми двигателями, чтобы истребитель использовал форсированные режимы. Для этого ему понадобится сопло, которое будет менять конфигурацию.

«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нём стоять», — подчеркнул Попов, говоря о плоском сопле беспилотника.