ИТ-эксперт рассказал, что делать, если у вас украли телефон

Кража смартфонов стала обыденностью и приводит к потере устройства и даже средств с банковских счетов. Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов рассказал, что делать, если столкнулись с такой проблемой.

Важно первым делом связаться с оператором связи и заблокировать украденный смартфон, чтобы вор не смог получить доступ к вашей информации. Затем, зайдите в интернет с компьютера и сбросьте пароль в учётной записи AppleID/Google.

Пометьте смартфон как украденный в настройках безопасности, чтобы предостеречь других от покупки украденного устройства. Ещё можно удалить все данные на смартфоне или заставить его издавать громкие и неприятные звуки.

Если ваш смартфон подключится к сети, активируйте функцию «Find my Phone», чтобы узнать его местоположение. Эти данные можно передать в полицию для помощи в поимке вора. Так что, следуя этим советам, вы увеличите шансы вернуть свой украденный гаджет и наказать преступника.