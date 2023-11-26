ИТ-эксперт рассказал, как изменится число кибератак в 2024 году

В 2024 году прогнозируется рост хакерских атак, особенно тех, что используют социальную инженерию и технологии искусственного интеллекта. Эксперты предсказывают увеличение таких атак на 60%, так как эти методы оказываются эффективными, а обучение персонала остаётся недостаточным.

Компания RTM Group также предвидит общий рост кибератак на российские организации, в основном за счёт увеличения DDoS-атак. Этот вид атак увеличивается примерно на 35% каждый квартал в последние два года, и эта тенденция сохранится в 2024 году. Прогнозируется также появление новых методов воздействия со стороны хакеров.

В следующем году основными целями хакеров будут государственный сектор, критическая информационная инфраструктура, крупные агрегаторы персональных данных и сектор информационных технологий. Особое внимание будет уделено атакам на отечественное программное обеспечение, и этот сектор ожидает увеличение атак на треть по сравнению с другими отраслями.