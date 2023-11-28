ИТ-эксперт рассказал, как найти шпионские программы на смартфоне

Шпионский софт в смартфоне можно обнаружить несколькими методами, поделился эксперт по безопасности Виталий Фомин. Первый способ — установка антивируса, который выявляет и удаляет вредоносные программы. Второй подразумевает анализ поведения устройства: быстрая разрядка, увеличение трафика, самопроизвольное включение геолокации и отправка сообщений на незнакомые номера — все это может свидетельствовать о наличии шпионского ПО. Третий метод включает установку сканера приложений для фиксации подозрительных доступов, и пользователь получит уведомление о них, что также станет поводом для обращения к специалистам.