Наука и технологии
21:39, 28 ноября 2023
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ИТ-эксперт рассказал, как найти шпионские программы на смартфоне

Первым делом нужно скачать антивирус

Эксперт по информационной безопасности рассказал, как найти шпионское ПО на смартфоне

Шпионский софт в смартфоне можно обнаружить несколькими методами, поделился эксперт по безопасности Виталий Фомин. Первый способ — установка антивируса, который выявляет и удаляет вредоносные программы. Второй подразумевает анализ поведения устройства: быстрая разрядка, увеличение трафика, самопроизвольное включение геолокации и отправка сообщений на незнакомые номера — все это может свидетельствовать о наличии шпионского ПО. Третий метод включает установку сканера приложений для фиксации подозрительных доступов, и пользователь получит уведомление о них, что также станет поводом для обращения к специалистам.

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