ИТ-эксперт рассказал, как не потерять данные при использовании общественного Wi-Fi

ИБ-эксперт Лиги цифровой экономики, Денис Ковалев, предупредил, что публичные Wi-Fi точки доступа могут быть опасны и заражены вирусами. Чтобы избежать проблем, нужно следовать нескольким простым правилам безопасности при подключении к таким сетям.

Мошенники могут использовать вредоносный код на сайтах или в приложениях, и если вы подключитесь к общедоступной Wi-Fi сети, ваше устройство может быть заражено или скомпрометировано, и личные данные могут быть похищены.

Для безопасного подключения следует обращать внимание на наличие символа безопасного соединения, чаще всего это значок замка в браузерах, особенно на страницах оплаты. Кроме того, не рекомендуется передавать важные данные через публичные сети, так как отсутствие шифрования делает их уязвимыми для хакеров, которые могут перехватывать информацию о ваших аккаунтах и кредитных картах.

Денис Ковалев также советует отключить на смартфоне опцию автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы избежать случайного подключения к небезопасным сетям. И помните, что публичные Wi-Fi точки доступа могут быть опасны, поэтому будьте бдительны и следуйте простым правилам безопасности для защиты своих данных.