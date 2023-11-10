ИТ-эксперт рассказал, как ускорить развитие ИИ в медицине

Развитие искусственного интеллекта в медицине, особенно в роли врачебного ассистента, сталкивается с проблемой неструктурированных электронных медкарт. Для эффективного обучения ИИ и его более широкого внедрения необходимо внести стандарты в электронные медицинские записи. Директор по развитию компании Webiomed, Александр Гусев, подчеркнул, что отсутствие единых стандартов и свободный ввод данных врачами препятствует разработке продуктов на базе искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Гусев выделил, что около 80% медицинских записей представляют собой неструктурированный контент, содержащий опечатки и пропуски. Это затрудняет создание баз данных для обучения ИИ-моделей. По мнению эксперта, стандартизация процесса заполнения электронных анкет помогла бы решить эту проблему. Важно, однако, соблюдать баланс между обеспечением приватности пациента и развитием технологий, регулируя доступ к биомедицинским данным, чтобы не нарушать права пациентов.

Александр Гусев также подчеркнул, что в процессе цифровизации здравоохранения и внедрения искусственного интеллекта важно обеспечивать безопасное использование обезличенных медицинских данных для разработчиков и исследователей. В его представлении, это позволит эффективнее развивать технологии, соблюдая при этом правила и принципы конфиденциальности.