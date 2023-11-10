ИТ-эксперт рассказал о участившихся кибератаках на онлайн-магазины

В последние три месяца количество кибератак на онлайн-ритейл в России выросло на 1,5 раза, достигнув 6 миллионов атак. Злоумышленники активно взламывают сайты онлайн-торговли, стремясь получить доступ к базам данных с личной информацией клиентов. Этот сектор становится особенно привлекательным для атак, так как недоступность веб-приложений может серьёзно повлиять на пользователей.

Кибератаки на онлайн-ритейл происходят «волнами» с увеличением их числа с середины недели по воскресенье. Атаки в течение дня также имеют волновую динамику, длительность которой составляет от трёх до четырёх часов. За период с августа по октябрь 2023 года более 80% атак на онлайн-ритейл были совершены с российских IP-адресов, связано это с фильтрацией и блокировкой в рамках страны во время атак.

Также отмечается активность IP-адреса из Польши, с которого было совершено более 160 тысяч атак за данный период. Это составляет 1% от общего числа атак и подчёркивает глобальную природу киберугроз, с которой сталкиваются онлайн-ритейлеры.