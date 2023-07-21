ИТ-эксперт рассказал о злоумышленниках, которые «крадут» местоположение своих жертв

Злоумышленники используют специальные ссылки, которые, если активированы, могут украсть геолокационные данные с мобильного устройства и даже скрытно сделать фотографии и аудиозаписи. Это рассказал Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований в компании T.Hunter.

Когда такая «следящая» ссылка активируется, она перенаправляет жертву на веб-ресурс, на котором запущены скрипты, чтобы получить информацию о местоположении устройства. Это может быть координаты GPS, данные о ближайших точках связи, IP-адрес и тому подобное. Эти ссылки создаются с помощью специальных сервисов-геологеров, таких как Seeker, Trape, TrackUrl и другие.

Существуют геологеры, которые могут скрыто активировать камеру или микрофон устройства и отправлять полученные файлы на серверы, к которым доступ у злоумышленников. Эти ссылки часто распространяются как фишинговые сайты, специально настроенные на интересы своей цели. Поэтому для защиты от слежки с помощью геологеров рекомендуется придерживаться общих правил безопасности, которые помогут защититься от интернет-мошенников.

Бедеров также отмечает, что геологерами пользуются не только злоумышленники, но и представители силовых ведомств, частные детективы, а иногда даже ревнивые супруги. Эти инструменты могут использоваться различными людьми для наблюдения за другими, что подчёркивает их широкое применение в различных областях.