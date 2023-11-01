ИТ-эксперт рассказал, почему не стоит держать геолокацию включённой всё время

Украденные данные о том, где находился пользователь смартфона, могут стать орудием в руках мошенников, делая их хитрее в своих злонамеренных действиях. Эксперт по информационной безопасности из компании «Код Безопасности», Мария Фесенко, обратила внимание на этот нюанс.

Геоданные позволяют мошенникам создавать более убедительные истории, когда они пытаются обмануть людей. Также эти сведения часто используются преследователями, особенно женщинами. Для защиты геоданных, Мария Фесенко дала четыре совета. Включайте GPS только тогда, когда это необходимо. Выключайте Bluetooth и Wi-Fi, если не используете их, так как они тоже могут раскрывать ваше местоположение. Удалите неактивные приложения, которые имеют доступ к вашей геолокации. Не добавляйте геометки к фотографиям и файлам, которые вы загружаете в облако или публикуете в социальных сетях.

Будьте осторожны с тем, что вы делитесь в интернете, так как некоторые сервисы могут автоматически добавлять геометки к вашим данным. Например, фотографии, сохранённые на устройствах Apple, могут содержать информацию о местоположении. Также, некоторые приложения могут по умолчанию иметь доступ к вашей геолокации, например, камера на смартфоне. Таким образом, осторожность в обработке геоданных важна для вашей онлайн-безопасности.