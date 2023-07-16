ИТ эксперт рассказала, как грамотно использовать ИИ

Специалист Нина Стефанцева поделилась советами о правильном использовании нейронных сетей. Она отметила, что важно формулировать запросы таким образом, чтобы ИИ понимал, что именно нужно получить в результате. Контекст и примеры из жизни помогут нейросети лучше функционировать.

Также рекомендуется указывать ограничения по длине ответа, чтобы нейросеть работала точнее. Фразы-лайфхаки, когда просится нейросеть представить себя определённым персонажем, также могут быть полезны в работе с ИИ.

Однако стоит помнить, что нейронные сети имеют некоторые недостатки. Искажение фактов и ошибки при обработке информации могут возникать из-за устаревшей или неточной базы данных, на которой обучалась нейросеть, а также из-за недостоверной информации из интернета. При работе с нейронными сетями важно учитывать эти факторы.

Правильное применение нейронных сетей позволит получить более точные и полезные результаты, а также избежать распространения неточной информации.