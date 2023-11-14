ИТ-эксперты ЦБ рассказали о мошеннической схеме

Банк России выявил новый метод мошенничества, который направлен на руководителей крупных компаний. Мошенники создают фальшивые аккаунты в популярных мессенджерах, притворяясь представителями регуиональных управлений ЦБ. Эти аккаунты выглядят очень реалистично, содержащие реальные данные и фотографии руководителей, взятые из интернета.

Злоумышленники, используя эти поддельные аккаунты, отправляют сообщения руководителям крупных компаний или государственных органов. В этих сообщениях, мошенники утверждают, что им нужна помощь в расследовании мошеннических деяний в кредитных организациях, предупреждая о предстоящем звонке уполномоченного сотрудника профильного министерства.

Цель мошенников — убедить потенциальных жертв предоставить доступ к банковским данным или добровольно перевести деньги на управляемые ими счета. Банк России подчёркивает, что его сотрудники не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. В случае обнаружения мошенничества, рекомендуется сообщать в правоохранительные органы.