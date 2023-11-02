ИТ-эксперты рассказали, какие приложения для смартфона крадут ваши данные

Специалисты из Роскачества поделились важными советами о безопасности смартфонов в своём свежем отчёте. Они предупредили о том, что некоторые приложения для мобильных устройств не только могут забирать вашу память, но также оказаться вредоносными для вашей конфиденциальности.

Важно избегать установки приложений из категории «Мои гости в VK», так как многие из них передают ваши данные в Турцию при авторизации. Это относится к приложениям типа «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице ВК» и «Мои поклонники ВК».

Также следует быть осторожными при использовании менеджеров паролей, клинеров и некоторых полезных утилит, так как они могут иметь потенциал для нарушения вашей приватности. Приложения, такие как «Simple Password Manager», «Password Generator» и «Password Generator & Manager», следует избегать среди менеджеров паролей. А среди клинеров, приложения типа «Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver» и «Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster» также могут быть рискованными. Даже некоторые полезные утилиты, вроде «Super Flashlight», «Accurate Scanning of QR Code» и «Video Maker», могут скрывать опасности.

Не стоит удивляться, что даже при использовании приложений для улучшения фото, таких как «Beauty Camera Plus» и «Beauty Slimming Photo Editor», можно столкнуться с возможными угрозами для вашей безопасности. Будьте бдительны и следите за приложениями, которые вы устанавливаете на свой смартфон.