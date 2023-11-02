ИТ-эксперты рассказали, какие приложения для смартфона крадут ваши данные

ИТ-эксперты рассказали, какие приложения для смартфона крадут ваши данныеОпасные приложения могут скрываться за простым фонариком
Эксперты рассказали, какие на первый взгляд полезные приложения могут красть ваши данные
Специалисты из Роскачества поделились важными советами о безопасности смартфонов в своём свежем отчёте. Они предупредили о том, что некоторые приложения для мобильных устройств не только могут забирать вашу память, но также оказаться вредоносными для вашей конфиденциальности.
Важно избегать установки приложений из категории «Мои гости в VK», так как многие из них передают ваши данные в Турцию при авторизации. Это относится к приложениям типа «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице ВК» и «Мои поклонники ВК».
Также следует быть осторожными при использовании менеджеров паролей, клинеров и некоторых полезных утилит, так как они могут иметь потенциал для нарушения вашей приватности. Приложения, такие как «Simple Password Manager», «Password Generator» и «Password Generator & Manager», следует избегать среди менеджеров паролей. А среди клинеров, приложения типа «Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver» и «Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster» также могут быть рискованными. Даже некоторые полезные утилиты, вроде «Super Flashlight», «Accurate Scanning of QR Code» и «Video Maker», могут скрывать опасности.
Не стоит удивляться, что даже при использовании приложений для улучшения фото, таких как «Beauty Camera Plus» и «Beauty Slimming Photo Editor», можно столкнуться с возможными угрозами для вашей безопасности. Будьте бдительны и следите за приложениями, которые вы устанавливаете на свой смартфон.