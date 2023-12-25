ИТ-эксперты рассказали, какие смартфоны наиболее «удобны» для взлома

Устаревшие версии операционной системы Android привлекают больше внимания хакеров, так как в мире много устройств с такими ОС, рассказал Дмитрий Галов, руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского». Статистика с 2009 по 2023 год показывает, что Android стал популярнее iOS, а устройства на Android остаются популярными из-за спроса на бюджетные гаджеты с устаревшими версиями ОС.

Много людей используют устройства на устаревших версиях Android из-за более низких требований к железу, что делает их уязвимыми для кибератак из-за отсутствия последних обновлений безопасности. Галов отметил, что пользователи iOS чаще обновляются, получая новые функции и патчи безопасности. Он также пояснил, что длительная поддержка устройств Apple способствует обновлению ОС, в то время как устройства на Android, выпущенные разными производителями, часто остаются без актуальных обновлений. Разработчики антивирусного ПО уделяют внимание не только последним версиям Android, но и обеспечивают безопасность устройств с устаревшими ОС.