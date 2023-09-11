ИТ-эксперты рассказали, какую информацию безопасно хранить на смартфоне

ИТ-эксперты рассказали, какую информацию безопасно хранить на смартфонеА какую лучше хранить на отдельном носителе
Эксперты рассказали, можно ли хранить копии документов в памяти смартфона
Смартфоны для многих из нас как виртуальные кошельки, где хранятся ценные данные, но это может быть рискованно. Мошенники и хакеры могут попытаться получить доступ к вашей личной информации. Какие данные стоит избегать хранить на своём смартфоне?
Пароли: Сохранять пароли на смартфоне — не самая безопасная идея. Если устройство украдут или взломают, злоумышленники получат доступ к вашим аккаунтам. Лучше использовать менеджеры паролей, которые хранят пароли в зашифрованной форме.
Банковские данные и PIN-коды: Никогда не храните эту информацию на телефоне, особенно, если вы используете мобильное банкинг. Запомните её или используйте безопасные приложения для управления паролями.
Домашний адрес: Избавьтесь от информации о вашем домашнем адресе, чтобы не дать мошенникам шанс отслеживать вас или даже вторгнуться в ваш дом.
Службы определения местоположения: Отключите их, так как некоторые приложения могут публиковать ваше местоположение без вашего согласия. Это может представлять угрозу для вашей конфиденциальности.
Фотографии документов: Не храните фотографии своих документов, так как это может стать источником для мошенничества. Если нужно, используйте их только на время проверки личности.
Авторизация в соцсетях: Ваши открытые аккаунты в соцсетях могут стать уязвимостью. Выходите из них или добавьте дополнительный уровень безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
Личные фотографии и видео: Удаляйте откровенные материалы или храните их в защищённых папках. Это поможет избежать потенциального шантажа.
Соблюдение этих мер предосторожности поможет защитить ваши личные данные и личную жизнь от нежелательных инцидентов.