Наука и технологии
00:54, 11 сентября 2023
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ИТ-эксперты рассказали, какую информацию безопасно хранить на смартфоне

А какую лучше хранить на отдельном носителе

Эксперты рассказали, можно ли хранить копии документов в памяти смартфона

© Anastasiya Badun

Смартфоны для многих из нас как виртуальные кошельки, где хранятся ценные данные, но это может быть рискованно. Мошенники и хакеры могут попытаться получить доступ к вашей личной информации. Какие данные стоит избегать хранить на своём смартфоне?

  1. Пароли: Сохранять пароли на смартфоне — не самая безопасная идея. Если устройство украдут или взломают, злоумышленники получат доступ к вашим аккаунтам. Лучше использовать менеджеры паролей, которые хранят пароли в зашифрованной форме.

  2. Банковские данные и PIN-коды: Никогда не храните эту информацию на телефоне, особенно, если вы используете мобильное банкинг. Запомните её или используйте безопасные приложения для управления паролями.

  3. Домашний адрес: Избавьтесь от информации о вашем домашнем адресе, чтобы не дать мошенникам шанс отслеживать вас или даже вторгнуться в ваш дом.

  4. Службы определения местоположения: Отключите их, так как некоторые приложения могут публиковать ваше местоположение без вашего согласия. Это может представлять угрозу для вашей конфиденциальности.

  5. Фотографии документов: Не храните фотографии своих документов, так как это может стать источником для мошенничества. Если нужно, используйте их только на время проверки личности.

  6. Авторизация в соцсетях: Ваши открытые аккаунты в соцсетях могут стать уязвимостью. Выходите из них или добавьте дополнительный уровень безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

  7. Личные фотографии и видео: Удаляйте откровенные материалы или храните их в защищённых папках. Это поможет избежать потенциального шантажа.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет защитить ваши личные данные и личную жизнь от нежелательных инцидентов.

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