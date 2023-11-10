ИТ-эксперты рассказали о росте числа кибератак на финансовые компании в России

В последний квартал количество кибератак на финансовые компании в России выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники, сосредоточенные на менее защищённых организациях и их клиентах, стали активнее, отмечают эксперты Positive Technologies. Суть атак в основном сводится к утечкам данных, которые за год увеличились с 51% до 64%.

Наиболее распространённой манерой атаки стал вредоносный софт, который используется более чем третью частью хакеров. Интересно, что использование шифровальщиков (программ, шифрующих данные и требующих выкуп) значительно возросло, составив 63%, в то время как методы социальной инженерии сократились до 25%. Кроме того, в ходе тестирования на проникновение в сети финансовых организаций выяснилось, что только один из банков имел достаточную защиту, подчёркивая важность построения систем безопасности, способных минимизировать ущерб даже в случае успешной атаки.

Злоумышленники, настроенные негативно в отношении России, часто выкладывают украденные данные финансовых компаний на теневых рынках. Это явление, усугублённое геополитической напряжённостью, подчёркивает актуальность хактивизма. Ситуация требует от финансовых компаний построения эффективных систем безопасности для минимизации возможных угроз.