ИТ-эксперты рассказали о росте числа заражённых корпоративных компьютеров

Специалисты из «Лаборатории Касперского» подвели итоги исследования инфостилеров, вредоносных программ, нападающих на компьютеры и другие устройства. Согласно отчёту, в 2023 году инфостилерами было заражено 10 миллионов систем, а число атак на корпоративных пользователей выросло на 32% с 2020 по 2023 год. Кроме того, 21% сотрудников вторично запускают вредоносное программное обеспечение на своих устройствах.

По данным отчёта, 55% всех атак в мире в 2023 году были связаны с использованием вредоносного ПО RedLine. Этот вид вредоносного ПО предназначен для кражи личных данных, включая пароли, данные банковских карт и криптокошельков. С 2020 года RedLine занимает лидирующую позицию среди инфостилеров, использованных для атак. Он распространяется через различные каналы, включая вредоносные электронные письма и загрузчики.

В течение периода исследования было обнаружено 100 различных типов инфостилеров. За последние годы доля новых видов вредоносного ПО выросла с 4% до 28%. Например, стилер Lumma, появившийся в 2022 году, стал популярным в 2023 году благодаря своей доступности через дарквеб. Этот вид вредоносного программного обеспечения предназначен для кражи личных данных и криптовалютных кошельков и распространяется через различные онлайн-платформы.