ИТ-эксперты развеяли миф о безопасности iPhone в сравнении с Android

Новое исследование «Лаборатории Касперского» и RuStore развенчивает несколько распространённых мифов о безопасности мобильных устройств. Оно показывает, что даже только что купленный смартфон может быть заражён вредоносной программой. 41% опрошенных считают, что новый устройство из магазина всегда безопасно, однако случаи, когда устройства инфицируются ещё до продажи, не редкость.

Дмитрий Галов из Kaspersky сообщил о троянце Dwphon, который уже инфицировал смартфоны до того, как они попали к пользователям. Это происходит на этапах поставки устройства, когда злоумышленники встраивают вредоносное ПО, не предупреждая производителей или продавцов.

Исследование также разоблачило миф о том, что iOS более безопасна, чем Android. Более трети опрошенных считают, что устройства на iOS защищены лучше, чем на Android, но эксперты утверждают, что обе платформы имеют примерно одинаковый уровень кибербезопасности. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев подчеркнул, что обновлённые версии обеих ОС сегодня достаточно надёжны, но из-за большего числа устройств на Android, атаки на эту платформу чаще привлекают внимание.

В конечном итоге безопасность устройства зависит от действий пользователя и его уровня киберграмотности. В случае таргетированных кибератак, таких как «Операция Триангуляция», атаки могут начаться даже без вмешательства пользователя, например, через скрытое сообщение с вложением для iOS, использующее zero-click, эксплойт.