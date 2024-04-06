ИТ-эксперты сообщили о росте числа мошенничеств с оплатой фрилансеров

Мошенники активно создают фальшивые сайты, которые подделывают дизайн сервиса «Яндекс.Услуги», чтобы атаковать россиян. Основная цель — люди, у которых есть профессиональные аккаунты на «Профи.ру». Они начинают разговор на сайте, а затем предлагают перенести общение в мессенджер и осуществить оплату через «Яндекс.Услуги», чтобы создать впечатление безопасности.

Этот метод призван снизить подозрения потенциальной жертвы, так как использование известной платформы кажется более безопасным, чем простой перевод с карты на карту. Однако, по факту, ссылка ведёт на фишинговый сайт, который имитирует «Яндекс.Услуги». Когда пользователь попадает на такой сайт, ему предлагают ввести данные своей банковской карты и СМС-код, который, по их утверждению, нужен для проведения оплаты.

Мошенники поддерживают напряжённую обстановку, утверждая, что время для получения средств ограничено. Если жертва вводит свои банковские данные на этом сайте, то мошенники получают доступ к её личному кабинету в онлайн-банке. Специалисты отмечают значительный рост использования этой схемы атак в последнее время, особенно среди пользователей «Профи.Ру».