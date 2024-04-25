ИТ-эксперты узнали, сколько заработали хакеры в 2023 году

Хакеры в 2023 году начали использовать украденные данные не только для шифрования, но и для угрозы вымогательства, что привело к рекордным суммам выкупов, превышающим 1 миллиард долларов, согласно исследованию Positive Technologies. Главными жертвами стали медицинские организации, что привело к серьёзным проблемам, включая закрытие учреждений и задержки в оказании медицинских услуг.

Злоумышленники переключили свои тактики с простого шифрования на угрозы публикации украденных данных, чтобы добиться денежной выгоды через вымогательство. Это новшество стало ответом на более сложные меры защиты, внедряемые организациями, делая классические атаки шифровальщиков менее эффективными.

Процесс инфильтрации в сети осуществлялся в основном через электронную почту и компрометацию компьютеров и серверов. Важно отметить, что многие компании столкнулись с угрозой публикации украденных данных, что вынудило их выплачивать выкупы, чтобы избежать публичности информации.