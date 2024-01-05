IT и беспилотная авиация в топе: популярные профессии 2024 года

Профессии, связанные с информационными технологиями, сохранят популярность в новом году, обеспечивая стабильное трудоустройство, высокие заработки и возможности для карьерного роста, подчеркнул советник ректора Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035 Олег Подольский.

Особый акцент будет сделан на новые профессии, включая специалистов по сертификации дронов, программистов автономных полетов и инженеров-сборщиков дронов. Эксперты утверждают, что эта область получит поддержку в развитии кадровых ресурсов, открывая уникальные возможности для профессионального роста граждан.

По словам ректора Университета НТИ 2035 Вадима Медведева, в 2024 году будут набирать популярность инженерные направления, связанные с беспилотными авиационными системами, генетикой, космическими услугами и машиностроением, что подтверждает сохранение интереса к различным профессиям в технологических и инженерных областях.