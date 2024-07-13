ИТ-холдинг «Т1» создаст замену Jira и Trello за 2,3 млрд рублей

Холдинг «Т1» вложит 2,36 млрд рублей в создание платформы «Сфера», которая будет управлять процессом разработки программного обеспечения. Этот проект осуществляется совместно с компаниями VK, «1С», Лабораторией Касперского и Ростелекомом по дорожной карте «Новое общесистемное ПО». К 2025 году платформа достигнет максимального уровня технологической готовности — 9.

Основная цель новой платформы — усовершенствовать ИТ-процессы в России через импортозамещение, централизацию и прозрачное управление процессами разработки ПО. В рамках проекта будут разработаны инструменты автоматизации разработки и поставки ПО, управления релизами, эксплуатацией и тестированием.

Разработка «Сфера» началась ещё в 2020–2021 годах и включает опыт внедрения ИТ-конвейеров в крупных компаниях, в том числе в банковском секторе. Это позволило «Т1» заместить на платформе популярные зарубежные решения, такие как Jira, Confluence, GitLab, Nexus и Service Manager, сэкономив более 10 млрд рублей инвестиций.

«Сфера» уже успешно внедрена в ВТБ, что позволило уйти от использования 20 зарубежных систем различных вендоров, что включает Atlassian и Microfocus. Платформа обрабатывает большие объёмы корпоративных данных и способствует оптимизации бизнес-процессов, повышая производительность разработчиков и поддержки на 30% и более.