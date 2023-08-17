IT-компании начали заманивать специалистов по ИИ зарплатами до $900 тысяч

IT-компании начали заманивать специалистов по ИИ зарплатами до $900 тысячЧтобы оставаться на плаву
Ведущие технологические компании Amazon, Nvidia, Netflix, Meta* и некоторые другие в поисках квалифицированных специалистов по ИИ начали размешать вакансии с предложением зарплат до $900 тысяч в год. По курсу это около 75 млн рублей.
Представители компаний подтверждают эту информацию и объясняют такие зарплаты необходимостью выживания в условиях усложняющейся конкуренции. Выиграют те, кто сможет привлечь ведущих инженеров развития таких технологий, в частности машинного обучения.
Например, Nvidia рекрутирует ИИ-специалистов с предложением годовой зарплаты на уровне от $156 тысяч до $247 тысяч, причём начинающим сотрудникам. Netflix предлагает от $300 тысяч до $900 тысяч в год, в том числе базовый оклад и премию. И таких предложений немало.
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