IT-компании начали заманивать специалистов по ИИ зарплатами до $900 тысяч

Представители компаний подтверждают эту информацию и объясняют такие зарплаты необходимостью выживания в условиях усложняющейся конкуренции. Выиграют те, кто сможет привлечь ведущих инженеров развития таких технологий, в частности машинного обучения.

Например, Nvidia рекрутирует ИИ-специалистов с предложением годовой зарплаты на уровне от $156 тысяч до $247 тысяч, причём начинающим сотрудникам. Netflix предлагает от $300 тысяч до $900 тысяч в год, в том числе базовый оклад и премию. И таких предложений немало.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.